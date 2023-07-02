Прокурор по делу сына Байдена прокомментировал вмешательство властей в расследование

Прокурор округа Делавэр Дэвид Уайс, который расследовал неуплату налогов сыном президента США Хантером Байденом, отрицает, что министерство юстиции мешало ему вести дело. Об этом сообщает телекомпания СNN со ссылкой на письмо Уайса, направленное в юридический комитет палаты представителей конгресса США.

Он подчеркнул, что как прокурор округа Делавэр ограничен в полномочиях по предъявленному обвинению. Уайс отметил, что если место дела находится за пределами его рассмотрения, то существует стандартная практика, заключающаяся в том, чтобы связаться с прокуратурой соответствующего округа и узнать, хочет ли она сотрудничать.

«Если нет, я могу запросить статус специального прокурора у генерального прокурора», — говорится в письме Уайса.

Он подчеркнул, что его заверили в получении таких полномочий «в любом округе, в котором могут быть выдвинуты обвинения по этому делу».

До этого Хантер Байден признал себя виновным по трем обвинениям в рамках сделки с прокуратурой Соединенных Штатов.

По данным СМИ, Байден-младший признал вину в двух налоговых правонарушениях и в хранении оружия.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.