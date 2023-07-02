Число задержанных во Франции за ночь увеличилось до 300

Во Франции в ночь на воскресенье, 2 июля, задержали более 300 участников массовых беспорядков, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France Presse.

«В общей сложности 322 человека были арестованы во Франции, в том числе 126 человек в Париже и его пригородах, в 1.30 ночи воскресенья», — указано в предварительном отчете МВД Пятой Республики.

Ранее число задержанных на протестах во Франции увеличилось на 100 человек.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантере, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулузы. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания, в том числе на 47 полицейских участков разного уровня и 11 казарм жандармерии. В результате погромов полиция задержала более 1 тыс. человек.

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