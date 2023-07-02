Эксперт рассказал о количестве климатических мигрантов к концу века

Климатолог Алексей Кокорин утверждает, что при наихудшем сценарии изменения климата к концу XXI века около трех млрд человек, то есть около 30% населения планеты, будут вынуждены сменить место жительства, при наилучшем – мигрантами станут 10% землян. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, если никаких усилий не будет предпринято и все пойдет по наихудшему сценарию, то к концу текущего века количество климатических мигрантов вырастет до трех млрд человек.

Он считает, что для избежания подобного будущего необходимо, чтобы государства достигли углеродной нейтральности. Но даже при благоприятном развитии событий, часть населения Земли будет вынуждена покинуть родные места из-за дефицита питьевой воды.

До этого Кокорин заявил, что первые климатические мигранты уже появились в России.

Он пояснил, что температура свыше 40°C, нередко накрывающая территории Краснодарского края, является губительной для здоровья пожилых людей, которые прожили значительную часть жизни на Крайнем Севере.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.