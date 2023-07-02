В Госдуме призвали увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту

Депутат Государственной думы Российской Федерации от Крыма Леонид Ивлев заявил, что на период курортного сезона необходимо установить дополнительные пункты досмотра и увеличить число контролеров на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проблема с пробками на подъезде к Крымскому мосту пока не решена. Надо ставить на период пикового курортного сезона дополнительные пункты досмотра, а также увеличить число контролеров. Вопрос требует срочного вмешательства и решения», — заявил парламентарий.

Он добавил, что планирует отправить соответствующий запрос в Министерство транспорта РФ.

До этого министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что пробка на подъездах к Крымскому мосту начала сокращаться.

До этого министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил в своем Telegram-канале, что очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 6 км.

Многокилометровый затор образовался на подъезде к Крымскому мосту 1 июля. Утром его длина достигала 5 километров. В Минтрансе причиной затора назвали увеличение количества автомобилей и багажа, подлежащего досмотру. Подразделения УВО Минтранса России увеличили количество постов и смен для проведения досмотра.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.