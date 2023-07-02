Минюст Франции заявил о количестве задержанных подростков во время беспорядков

Руководитель Министерства юстиций Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что около 30% из 2,4 тыс. задержанных во Франции за четыре ночи беспорядков — несовершеннолетние. Об этом сообщает BFMTV.

«Около 30% задержанных во Франции — несовершеннолетние», — заявил Дюпон-Моретти.

Также он подчеркнул, что родителям, чьи маленькие дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках ночью во Франции, грозит два года тюрьмы и штраф в размере €30 тыс.

До этого Дюпон-Моретти пригрозил уголовной ответственностью родителям несовершеннолетних, которые принимали участие в беспорядках в стране.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантере, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулузы. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания, в том числе на 47 полицейских участков разного уровня и 11 казарм жандармерии. В результате погромов полиция задержала более 1 тыс. человек.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.