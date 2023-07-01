Во Франции родителям пригрозили тюрьмой за участие детей в беспорядках

Глава Министерства юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти пригрозил уголовной ответственностью родителям несовершеннолетних, которые принимали участие в беспорядках в стране. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала LCI.

Министр предупредил, что «родители, которые не занимаются своими детьми и позволяют им оставаться на улице ночью и совершать правонарушения, могут быть приговорены к двум годам лишения свободы и штрафу в €30 тыс». Он также указал, что из задержанных минувшей ночью во Франции за беспорядки треть составили подростки в возрасте младше 18 лет.

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Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания, в том числе на 47 полицейских участков разного уровня и 11 казарм жандармерии. В результате погромов полиция задержала более 1 тыс. человек.

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