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Археологи нашли лодку на обмелевшем дне Днепра, ей может быть 500 лет

В заповеднике «Хортица» заявили об обнаружении старинной лодки в Днепре

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Археологи нашли на обмелевшем дне Днепра старинную деревянную лодку, которой может быть 500 лет, сообщил в своих соцсетях заповедник «Хортица».

Отмечается, что лодка длиной почти 7 метров изготовлена из цельного ствола дуба. В прошлом в этом районе уже находили подобные лодки, связанные с древнерусским поселением, которое существовало на острове с X по XIV век.

Ранее во время раскопок в районе археологического парка «Помпеи», находящегося недалеко от Неаполя, археологи нашли фреску с натюрмортом, на котором изображена пицца.

Фреска, которой, по мнению ученых, не менее 2000 лет, была обнаружена на стене в коридоре дома, в пристройке которого располагалась пекарня. На фреске изображен серебряный поднос, на которой лежит круглый хлеб фокачча, кубок с вином, финики, гранат и фрукт, напоминающий ананас. Эксперты отметили, что фокачча на натюрморте приправлена специями или мореттумом — травяным сыром, который ели древние римляне.

Ранее на найденной в Кордове древнеримской амфоре обнаружили стихи античного поэта Вергилия.

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