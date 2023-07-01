Три человека погибли в результате столкновения трех машин на трассе под Саратовом

В результате ДТП в Саратовской области погибли три человека, сообщил представитель правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

Еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь, отметил Юрин.

Ранее женщина за рулем Mercedes-Benz устроила массовое ДТП и сбила девочку.

Авария произошла во дворе дома №32 по улице Атарбекова. 50-летняя женщина на Mercedes-Benz врезалась в припаркованные во дворе автомобили, после чего выехала на тротуар и сбила 12-летнюю девочку.

В результате аварии повреждения получили пять автомобилей. Девочку госпитализировали с переломом лодыжки, у водителя диагностировали черепно-мозговую травму. По словам очевидцев, сразу после аварии владелица Mercedes-Benz сняла с машины госномера. Полиция Краснодара проводит проверку.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.