Пилот упавшего воздушного шара в Дагестане назвал случившееся аварийной посадкой

Пилот рухнувшего в Дагестане воздушного шара заявил, что «это было не падение, а аварийная посадка». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на ГУ МВД республики.

«В полицию и МЧС никто не обращался, но факт имел место. Как сообщает пилот, это было не падение, а была аварийная посадка», — сообщили там.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали четверо человек.

Старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова заявила ТАСС, что прокуратура Дагестана проводит проверку после появления в интернете информации о том, что воздушный шар с людьми упал на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале.

Ранее сообщалось, что в Дагестане упал воздушный шар с людьми на борту. По информации канала, шар ударился о скалу на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале.

До этого сообщалось, что в районе города Всеволожск в Ленинградской области местные жители обнаружили воздушный шар, к которому был прикреплен блок с электроникой.

Ранее в Великобритании ветер унес воздушный шар с девятилетним ребенком.