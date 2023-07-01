Москвич нашел беспилотник на дереве и убрал его в пакет

В московском районе Северное Измайлово местный житель обнаружил висящий на дереве беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что своей находки он не испугался и убрал ее в пакет.

По данным канала, беспилотник застрял между веток дерева прямо около подъезда дома на Никитинской улице.

На место следуют специалисты.

22 июня сообщалось, что в поселении Московский местный житель по фамилии Гроза голыми руками схватил беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Дрон пролетал около его участка. По данным издания, на участке 49-летнего мужчины идет стройка. Мужчина утверждает, что беспилотники регулярно летают над частной территорией, что его не устраивает. В один из дней Гроза дождался, когда дрон снизил высоту, и схватил его голыми руками. Как оказалось, на квадрокоптере была установлена камера.

Ранее забайкальский казак из батальона «Енисей» с позывным «Тунгус» сбил беспилотный летательный аппарат-камикадзе мешком с продуктами.