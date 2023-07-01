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Губернатор сообщил об обстреле частных домов в белгородском селе Карабаново

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Карабаново

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Антон Вергун/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили обстрел села Карабаново, расположенного в Валуйском городском округе.

По его словам, по предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал. Осколки снарядов повредили четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены кровля и фасады, а также заборы, заявил глава региона.

Он добавил, что на месте работают все оперативные и аварийные службы, подомовой обход продолжается.

Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины 30 июня выпустили по Белгородской области в общей сложности 23 снаряда.

29 июня Telegram-канал Shot писал, что три села в Белгородской области попали под минометный обстрел.

До этого Гладков сообщал о пострадавшей при обстреле Шебекино.

Ранее в России рассказали, какой может быть «санитарная зона» между РФ и Украиной.

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