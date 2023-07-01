На Украине назвали превышением полномочий решение запретить УПЦ

Мэр украинского города Красилов Хмельницкой области Нила Островская заявила, что местные власти превысили служебные полномочия, решив запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) без решения суда. Об этом сообщает пресс-служба информационно-просветительского отдела УПЦ в Telegram.

«Мы в какой-то мере переступили свои полномочия», — сказала Островская.

Она пояснила, что на государственном уровне УПЦ не запрещена, но местные власти «запретили ее на территории общины».

В публикации отмечается, что на сессии городского совета, несмотря на нормы закона с религиозными общинами УПЦ, был расторгнут договор постоянного пользования участками земли.

По данным пресс-службы, наглядным примером нелегальных действий чиновников служит проведение голосования за переход местной религиозной общины УПЦ, на которое согнали граждан «под страхом увольнения».

До этого председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что решение украинского Министерства культуры о выселении монахов Киево-Печерской лавры является произволом и террором.

Ранее министерство культуры Украины обязало монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля.