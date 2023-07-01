РПЦ отреагировала на выселение монахов Киево-Печерской лавры на Украине

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что решение украинского Министерства культуры о выселении монахов Киево-Печерской лавры является произволом и террором. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Решение украинских властей прекратить доступ монахов в Киево-Печерскую Лавру — очередной акт вопиющего произвола», — сообщил представитель Русской православной церкви (РПЦ).

Легойда сравнил данное решение с антицерковными гонениями в 1920-1930 годах, но подчеркнул, что «тогда со стороны западных стран звучали хотя бы слова осуждения в адрес безбожников», а сейчас наблюдается «лишь молчание, которое можно рассматривать как знак поддержки преследований».

По его мнению, на Украине на данный момент происходит «террор в отношении Украинской Православной Церкви (УПЦ)».

«Украинскую церковь рассматривают как врага, ведь она имеет общее духовное наследие с Русской церковью», — написал Легойда, отметив, что этого вполне достаточно для того, чтобы «считать ее приговоренной к ликвидации».

Ранее Министерство культуры Украины обязало монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля.