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Мэр Лиона Дусе запросил подкрепление полиции из-за жестких беспорядков

Monde: мэр Лиона Дусе попросил полицейское подкрепление в связи с беспорядками

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Pascal Rossignol/Reuters

Мэр французского города Лиона Грегори Дусе обратился за помощью к полиции из-за невозможности самостоятельно справиться с вспыхнувшими беспорядками. Его слова приводит локальная газета Monde.

«Нам необходимо полицейское подкрепление, чтобы реагировать мгновенно», — заявил Дусе.

По его оценке, город имеет дело с «чрезвычайно оперативными бунтовщиками».

Мэр также отметил, что 30 июня количества силовиков было недостаточно для того, чтобы противостоять вышедшим на протесты людям, которые в ходе учинения беспорядков разграбили 40 магазинов и подожгли порядка 20 автомобилей.

До этого французский телеканал BFM TV со ссылкой на данные правоохранителей сообщал, что полицейские за минувшую ночь задержали более 1300 участников беспорядков по всей стране.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.

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