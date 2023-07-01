Медведчук прокомментировал отчет ООН о деяниях властей Украины в отношении граждан страны

Украинского политик, глава политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук опубликовал статью, в которой прокомментировал отчет ООН о злоупотреблениях украинских властей в отношении граждан Украины.

«Учитывая ангажированность подходов и взглядов международных организаций, в том числе и Организации Объединенных Наций, доклад Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) произвел эффект разорвавшейся бомбы», — приводит текст статьи Telegram-канал «Другая Украина».

По его словам, из отчета следует, что нынешняя украинская власть вовсе не белая и пушистая, соответствующая «европейским нормам демократии», в чем все эти годы убеждали и продолжают убеждать с высоких трибун ЕС, НАТО и парламентов различных стран.

«Как следует из информации, предоставленной УВКПЧ ООН — это жесточайший режим, который абсолютно игнорирует права человека, а законы здесь не действуют даже в отношении своих граждан, хотя речь идет о задержаниях в контексте конфликта с Россией», — отметил политик.

Медведчук подчеркнул, что помимо претензий в адрес РФ, без которых бы просто не состоялся бы документ, УВКПЧ описывает случаи беззакония в Украине. Например, ограничение свобод гражданских лиц и необоснованного задержания граждан Украины представителями силовых структур Украины.

«Сегодня, в результате лживых обвинений в «работе на агрессора» или в «симпатиях к России» по сфабрикованным делам о несуществующей «государственной измене», в местах лишения свободы, в ужасных условиях находятся тысячи политиков, журналистов, блогеров, писателей, священнослужителей и обычных граждан», — отметил он.

По его словам, в документе ООН говорится о 75 случаях «насильственного исчезновения, в основном совершенного правоохранительными органами или Вооруженными силами Украины». Медведчук считает, что эта цифра — скорее, статистическая погрешность, чем реальное число «насильственно исчезнувших» на Украине людей с марта 2014 года. При этом после 24 февраля 2022 года их число резко возросло, добавил он.

«Запад создал из Украины монстра, пожирающего своих граждан, чьи взгляды и восприятие окружающей реальности, даже тщательно скрываемые, хоть на пол извилины отличаются от официально обозначенных — нацистских, сатанинских, человеконенавистнических», — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что Виктора Медведчука лишили звания академика Национальной академии правовых наук. Решение принято на общем собрании академии.