Лукашенко подписал закон о запрете СМИ из недружественных государств

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил подпись под законом, который предполагает возможность применения ответных мер в отношении зарубежных СМИ и расширение перечня оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ, передает пресс-служба главы государства.

Как говорится в заявлении пресс-службы, закон направлен «на расширение инструментов для реагирования на недружественные действия» в отношении Белоруссии, а также

«на совершенствование механизмов защиты» интересов республики в медиасфере.

Согласно документу, деятельность зарубежных СМИ в Белоруссии могут запретить в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ. Также предусмотрено определение особенностей функционирования новостных агрегаторов и правового статуса их владельцев, расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсам, сетевым изданиям, новостным агрегаторам. Кроме того, вводятся требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, которые распространяют продукцию телевизионных и (или) радиовещательных СМИ.

До этого Лукашенко призвал не бояться пропаганды.

Ранее Лукашенко назвал «красную линию» Белоруссии.