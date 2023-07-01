Власти Украины вывозят имущество предприятий Харьковской области

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские власти вывозят имущество из предприятий региона. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, людей «выселяют из домов и принуждают покинуть область», а затем вывозят имущество из предприятий и домов.

Ранее в Генпрокуратуре Украины сообщили, что за год арестовано имущество российских бизнесменов на сумму $3,9 млн.

В сообщении отмечено, что арест наложен на 17 предприятий в Сумской области страны. По данным прокуратуры, их владельцами являются российские бизнесмены.

В этой связи Сумская областная прокуратура проводит расследование семи уголовных дел по статье «финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.