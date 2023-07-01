Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Украины вывозят имущество предприятий Харьковской области

Глава военной администрации Харьковской области: власти Украины вывозят имущество предприятий

close
100%
Andrii Marienko/AP

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские власти вывозят имущество из предприятий региона. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, людей «выселяют из домов и принуждают покинуть область», а затем вывозят имущество из предприятий и домов.

Ранее в Генпрокуратуре Украины сообщили, что за год арестовано имущество российских бизнесменов на сумму $3,9 млн.

В сообщении отмечено, что арест наложен на 17 предприятий в Сумской области страны. По данным прокуратуры, их владельцами являются российские бизнесмены.

В этой связи Сумская областная прокуратура проводит расследование семи уголовных дел по статье «финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях