Бойцы элитного подразделения выдвигаются в Лион из-за погромов

Во Франции бойцы Восьмой роты республиканской безопасности (CRS 8) направляются в Лион для усиления местных сил правопорядка в борьбе с погромами. Об этом пишет Le Progres.

По данным властей, в городе был отмечен «беспрецедентный уровень насилия», задержаны 74 человека.

СМИ сообщили, что в ночь на 1 июля в Лионе семеро полицейских были обстреляны из длинноствольного оружия. По меньшей мере четверо сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Протесты во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции начались в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза, потом беспорядки начались по всей стране. К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания. В результате погромов правоохранительные органы задержали более 990 человек.

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