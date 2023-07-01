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Член экспертного клуба «Дигория» объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию РФ

Политолог Гераскин: поправки в Конституции РФ стали превентивной мерой

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Газета.Ru

Принятие изменений в Конституции было крайне необходимым и своевременным шагом для России. Об этом заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин.

«Среди важнейших смыслов, которые заложены в новой редакции, выделяются: особое место русского народа и русского языка, а также ценность исторической памяти и преемственности поколений. Эти положения выступают импульсом к укреплению самосознания граждан, что в свою очередь способствует строительству единой политической нации в России», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что поправки отвечают на ключевой вопрос, который ранее не был закреплен в основном законе, — это вопрос самоидентификации гражданина, место «нашего человека» в исторической реальности.

Также политолог отметил, что в качестве одного из приоритетов государственной политики и обязанности государства в Конституции обозначена защита исторической памяти, что представляет особую актуальность в настоящее время на фоне попытки «отменить Россию» на Западе как культурную и историческую цивилизацию.

«Защита ценностей и идеалов нации, как и защита самого государства — это первостепенная задача, гарантирующая сохранение идеологического пласта преемственности поколений ради развития страны в целом. В-третьих, определение русского народа как государствообразующего и с фактической, и с философской точки зрения является верным шагом по укрепления основ всей российской государственности», — сказал Гераскин.

По его словам, при этом подобный расклад не свидетельствует о гегемонии одного этноса над другими, ведь национальная политика в России нацелена прежде всего на интеграцию этносов в единую политическую нацию с сохранением особенностей каждого из них. Он подчеркнул, что только такая форма консолидации гарантирует мир и благополучие представителям всех культур в рамках великого государства.

«Можно сказать, что поправки стали превентивной мерой, предвосхитив начало полномасштабного конфликта с Западом. Их своевременное принятие позволило защитить ценности исторической памяти и национальной идентичности русского народа. Они способствовали укреплению самосознания граждан благодаря фиксации принципов преемственности политических форм государства и сохранения особой роли русского языка и религии», — отметил Гераскин.

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