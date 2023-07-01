Омбудсмен Владимирской области рассказала о семье показавшей жест о помощи девочки

Детский омбудсмен во Владимирской области Юлия Раснянская рассказала, что дети в семье, ребенок из которой показал в эфире Первого канала сигнал о помощи, находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы с уверенностью можем говорить, что дети в безопасности и чувствуют себя хорошо», — заявила она.

Она отметила, что накануне с семьей общались «соответствующие органы».

По ее словам, семья находится под контролем аппарата Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области с 2020 года.

Ранее сообщалось, что уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова обратилась в прокуратуру и МВД с просьбой проверить семью девочки, которая в эфире Первого канала подала сигнал о помощи. По данным аппарата, в семье, проживающей во Владимирской области, сложилась конфликтная ситуация, которая пока не разрешена. Львова-Белова будет действовать по мере получения информации с места.

Также сообщалось, что сотрудники передачи Первого канала «Мужское/женское» обратились в Следственный комитет после того, как во время интервью девочка подала сигнал о помощи. В эфире программы девочка показала жест очень похожий на условный сигнал, который используют жертвы домашнего насилия для просьбы о помощи. СК начал проверку.

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