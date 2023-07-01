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Киевский режим обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля

Минкульт Украины выдвинул ультиматум монахам УПЦ

Украинское Министерство культуры выдвинуло новое требование для обитателей Киево-Печерской лавры, передает Общественная служба новостей.

Киевский режим обязал монахов покинуть свою обитель не позднее 4 июля.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) упомянул, что правоохранительные органы обещали закрыть все дела против него, если он поддержит переход священнослужителей из лавры в ПЦУ (раскольническую церковь).

Ранее стало известно о том, что некоторым монахам лавры предлагали сделку со следствием в обмен на закрытие уголовных дел против них.

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