Киевский режим обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля

Украинское Министерство культуры выдвинуло новое требование для обитателей Киево-Печерской лавры, передает Общественная служба новостей.

Киевский режим обязал монахов покинуть свою обитель не позднее 4 июля.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) упомянул, что правоохранительные органы обещали закрыть все дела против него, если он поддержит переход священнослужителей из лавры в ПЦУ (раскольническую церковь).

Ранее стало известно о том, что некоторым монахам лавры предлагали сделку со следствием в обмен на закрытие уголовных дел против них.