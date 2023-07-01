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В УПЦ назвали незаконным требование к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру

В УПЦ назвали незаконным требование покинуть до 4 июля корпуса Киево-Печерской лавры

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SOPA Images/Global Look Press

В канонической Украинской Православной церкви назвали незаконным требование властей освободить до 4 июля корпуса Киево-Печерской лавры.

Ранее 1 июля адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ, сообщил, что Министерство культуры Украины обязало монахов канонической Украинской Православной церкви покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля.

«У Заповедника отсутствуют какие-либо основания для опечатывания монастырских корпусов», — говорится в официальном заявлении Украинской Православной церкви.

В связи с этим юридический отдел УПЦ подчеркнул, что одностороннее расторжение договора обжалуется в судебном порядке. Поскольку по этому поводу суд не принимал никаких решений, то у заповедника «Киево-Печерская лавра» отсутствуют какие-либо законные основания для расторжения договора. Требование освободить монахами корпуса обители и передать от них ключи в УПЦ назвали незаконным и призвали рассматривать его как самоуправство.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась после того, как Министерство культуры Украины уведомило каноническую Украинскую Православную церковь о расторжении договора аренды монастыря в одностороннем порядке, монахов попросили покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.

1 апреля суд Киева назначил наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедь) меру пресечения в виде домашнего ареста и запрет обращаться к верующим.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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