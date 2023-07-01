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Число арестов после беспорядков во Франции превысило 1300

Свыше 1300 человек задержали во Франции в ходе беспорядков в ночь на 1 июля

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Aurelien Morissard/AP

Во Франции полицейские за минувшую ночь задержали более 1300 участников беспорядков, вспыхнувших по всей стране. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV со ссылкой на данные правоохранителей.

«1311 человек задержаны в ночь на субботу (1 июля) во Франции», — говорится в материале.

Согласно информации телеканала, 406 из них зафиксированы в Париже и пригороде французской столицы.

Протесты во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка Нахеля от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. На следующий день беспорядки продолжились, в полиции уже отчитались о задержании порядка тысячи человек.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.

За время протестов пострадали более 200 полицейских, в стране продолжаются погромы магазинов и административных зданий.

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