В Молдавии рассказали о штурме аэропорта после стрельбы

Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что стрельба в аэропорту аэропорта Кишинева не была терактом, передает ТАСС.

«После того как ему отказали во въезде в страну, он напал на сотрудника полиции, который сопровождал его в зал для депортации, застрелил его и сотрудника безопасности аэропорта», — рассказал Мунтяну.

И.о. генпрокурора сообщил журналистам, что штурм здания аэропорта, при котором убивший двух человек получил тяжелые ранения, начался после отказа мужчины сложить оружие и сдаться властям. Перед началом штурма силовики убедились, что в помещении с гражданином Таджикистана нет других людей.

По словам Мунтяну, в отношении стрелявшего гражданина Таджикистана возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас он находится в больнице без сознания.

Ранее аэропорт Кишинева начал штатную работу после инцидента со стрельбой.

30 июня гражданин Таджикистана застрелил двух человек в аэропорту Кишинева из-за отказа во въезде в страну. За это ему грозит пожизненное заключение. Мужчина не проходил по линии мониторинга иностранных правоохранительных органов и не значился в базах данных по розыску. О его сотрудничестве с военными организациями за рубежом также неизвестно.

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