Аэропорт Кишинева начал штатную работу после инцидента со стрельбой

Администрация Кишиневского международного аэропорта объявила о возобновлении штатной работы молдавской воздушной гавани после инцидента со стрельбой. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«В настоящее время аэропорт работает в обычном режиме», — указывается в заявлении.

По данным пресс-службы, зал прилета Кишиневского международного аэропорта вновь открыли для пассажиров утром 1 июля.

«Рейсы выполняются по расписанию, объявленному авиакомпаниями», — отмечается в сообщении.

Согласно информации онлайн-табло прилетов и отлетов, лишь один утренний авиарейс отменили, еще три задержали.

Накануне гражданин Таджикистана застрелил двух человек в аэропорту Кишинева из-за отказа во въезде в страну. За это ему грозит пожизненное заключение.

Молдавский премьер-министр Дорин Речан ранее заявил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил 43-летний гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде в Молдавию. В прокуратуре Молдавии заявили, что ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте.