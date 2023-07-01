Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Кишинева начал штатную работу после инцидента со стрельбой

Аэропорт Кишинева возобновил штатный режим работы после инцидента со стрельбой

close
100%
Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Администрация Кишиневского международного аэропорта объявила о возобновлении штатной работы молдавской воздушной гавани после инцидента со стрельбой. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«В настоящее время аэропорт работает в обычном режиме», — указывается в заявлении.

По данным пресс-службы, зал прилета Кишиневского международного аэропорта вновь открыли для пассажиров утром 1 июля.

«Рейсы выполняются по расписанию, объявленному авиакомпаниями», — отмечается в сообщении.

Согласно информации онлайн-табло прилетов и отлетов, лишь один утренний авиарейс отменили, еще три задержали.

Накануне гражданин Таджикистана застрелил двух человек в аэропорту Кишинева из-за отказа во въезде в страну. За это ему грозит пожизненное заключение.

Молдавский премьер-министр Дорин Речан ранее заявил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил 43-летний гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде в Молдавию. В прокуратуре Молдавии заявили, что ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях