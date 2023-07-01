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В Литве хотят отдать Украине старые автомобильные аптечки

В Литве хотят отдать Украине миллион автомобильных аптечек старого образца без лекарств

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Shutterstock

Жителям Литвы предложили сдать автомобильные аптечки старого образца в рамках акции «Миллион аптечек для Украины». Акция стартует 1 июля, сообщается на ее сайте.

С 1 июля литовские водители обязаны заменить старые аптечки на наборы новой комплектации. В аптечках старого образца не было лекарств, а перевязочные материалы не могут быть просрочены и очень востребованы в зоне боевых действий, отмечают организаторы акции.

«Мы знаем, что в данный момент люди, раненные на войне, особенно важны и нуждаются в помощи бинтами и другими медицинскими средствами. <..> Мы стремимся собрать как можно больше подлежащих замене аптечек, которые будут переданы как в зону боевых действий, так и гражданскому населению», — говорится на сайте акции.

Ожидается, что всего будет собрано около миллиона аптечек. Для сбора установлены специальные пункты.

Ранее военнопленный рассказал об обучении бойцов ВСУ в Латвии.

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