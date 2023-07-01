На Украине из-за непогоды обесточено большое количество населенных пунктов

В 22 населенных пунктах в четырех областях Украины зафиксированы отключения электричества из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале в Министерстве энергетики Украины.

«Из-за непогоды и вызванных ею технологических нарушений обесточено 22 населенных пункта», — отмечается в публикации.

Указывается, что отключения электричества произошли в Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Сумской областях, а также на подконтрольной украинским властям части Донецкой народной республики (ДНР).

В министерстве уточнили, что дефицита в энергосистеме по стране зафиксировано не было.

26 июня Министерство энергетики Украины заявляло, что электроснабжение в 120 населенных пунктах страны было нарушено в связи с непогодой.

Директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук также заявлял, что проблемы с подачей электричества допускаются на Украине будущей зимой на фоне дефицита импорта. По его словам, сложности объясняются тем, что республика к началу отопительного сезона войдет с существенно меньшим запасом мощностей.

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