Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине из-за непогоды обесточено большое количество населенных пунктов

Минэнерго Украины: 22 населенных пункта в четырех областях обесточены из-за непогоды

close
100%
Evgen Kotenko/Reuters

В 22 населенных пунктах в четырех областях Украины зафиксированы отключения электричества из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале в Министерстве энергетики Украины.

«Из-за непогоды и вызванных ею технологических нарушений обесточено 22 населенных пункта», — отмечается в публикации.

Указывается, что отключения электричества произошли в Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Сумской областях, а также на подконтрольной украинским властям части Донецкой народной республики (ДНР).

В министерстве уточнили, что дефицита в энергосистеме по стране зафиксировано не было.

26 июня Министерство энергетики Украины заявляло, что электроснабжение в 120 населенных пунктах страны было нарушено в связи с непогодой.

Директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук также заявлял, что проблемы с подачей электричества допускаются на Украине будущей зимой на фоне дефицита импорта. По его словам, сложности объясняются тем, что республика к началу отопительного сезона войдет с существенно меньшим запасом мощностей.

.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях