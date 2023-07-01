Украинские СМИ сообщают о взрыве в одном из городов Украины

Издание «Общественное. Новости» сообщило, что в городе Николаев на юге Украины прогремел взрыв.

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1 июля утром в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты, сирена воздушной тревоги в Николаевской области прозвучала в 9:09 (совпадает с мск). Она продолжалась около 40 минут. Сейчас режим тревоги в регионе не действует.

Утром 29 июня воздушная тревога объявлялась в нескольких регионах Украины. Сирены звучали в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях и Полтавской областях.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.