Жители Москвы и Московской области смогут увидеть МКС в ночь на 2 июля

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская сообщила РИА Новости, что жители Москвы и Московской области смогут увидеть Международную космическую станцию в период с 00:00 до 03:00 часов в ночь на 2 июля.

«В какой-то период после 12 ночи и до 3 утра будет малооблачно, поэтому вероятность увидеть МКС будет», — сказала она.

27 июня Музей космонавтики сообщил, что с 1 по 25 июля жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) в небе над столичным регионом. Отмечалось, что МКС можно будет рассмотреть в небе невооруженным глазом. Уточнялось, что самый яркий момент пролета станции на ночном небе должен состояться в период с 13 по 17 июля.

Эксперты музея указывали, что лучше всего МКС будет видно вечером и ночью, а иногда Международную космическую станцию можно будет наблюдать несколько раз за сутки. Для наблюдений, по словам экспертов, лучше всего подойдут открытые пространства.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.