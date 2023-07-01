Врачи рассказали о состоянии пятерых пострадавших в ДТП в Екатеринбурге детей

Пресс-служба Минздрава Свердловской области сообщила, что состояние пяти пострадавших в ДТП под Екатеринбургом детей остается тяжелым, в том числе, у пятимесячной девочки — крайне тяжелым. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Грудной ребенок был доставлен в Белоярскую ЦРБ и проконсультирован очно комплексной бригадой Территориального центра медицины катастроф, в которую входили детский хирург, травматолог и анестезиолог.

Четыре девочки 2010, 2011, 2013 и 2016 года рождения находятся в тяжелом состоянии и доставлены в ДГКБ №9 Екатеринбурга.

Также госпитализированы три взрослые женщины, двое — в тяжелом состоянии, одна — в состоянии ближе к удовлетворительному.

Девять человек, включая пятерых детей, пострадали в результате лобового столкновения легковых автомобилей на 66-м км федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень. Причиной инцидента стала неудачная попытка обгона, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

До этого лось спровоцировал лобовую аварию двух машин.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.