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Суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек

«Ъ»: Суд приговорил отставного полковника ГРУ Коротенко к 16 годам колонии за убийство

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима героя Абхазии и бывшего полковника Главного управления Генерального штаба Геннадия Коротенко по обвинению в совершении заказного убийства. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Суд установил, что Коротенко в качестве нанятого киллера убил совладельца производителя реагентов для нефтегазовой промышленности ОАО «Синтез» Николая Мартынова в 2014 году.

При этом организатором заказного убийства оказался бизнес-партнер убитого Антон Ерохин.

Как сообщает газета, личность убийцы Мартынова удалось установить благодаря шелухе от семечек, обнаруженной на месте преступления. Криминалисты обнаружили ДНК Коротенко.

Суд приговорил Антона Ерохина к 15 годам лишения свободы, а Геннадию Коротенко — к 16 годам. Как отмечает «Ъ», исполнитель преступления мог получить меньший срок, но у него нашли огромный запас оружия, включая переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла» и несколько пулеметов.

Ранее подросток попытался нанять киллера для семилетнего ребенка.

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