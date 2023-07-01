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Москвичей ожидают жаркие дни на следующей неделе

Синоптик Вильфанд пообещал москвичам на следующей неделе жаркую погоду

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе будет до +28°C днем и до +19°C ночью. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ночь на воскресенье меняется циркуляция воздуха, он будет поступать с юго-запада, поэтому ночные температуры очень высокие: 14 — 16 градусов в спальных районах Москвы, а центре города — 17 — 19. Просто тропически теплые ночи», — отметил синоптик.

29 июня научный руководитель Гидрометцентра России заявил, что в ближайшие дни в Московском регионе ожидается потепление до 24-25 градусов. По словам Вильфанда, нормальная и комфортная погода начнется в выходные дни с 1 июля. В Москве днем температура воздуха достигнет плюс 22-24 градусов, а в Московской области — плюс 25 градусов. Синоптик сказал, что будет солнечно, облачность в регионе станет уже переменчивой, кратковременный дождь пройдет лишь местами.

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