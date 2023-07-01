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В СМИ заговорили о «библейской чуме» в Нью-Йорке

New York Post назвал библейской чумой нашествие крылатой тли на Нью-Йорк

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Рой крошечных крылатых насекомых захватил Нью-Йорк, и местные жители сравнили нашествие с библейской чумой, пишет New York Post.

Некоторые очевидцы в шутку говорят, что прибытие насекомых одновременно с дымом от канадских пожаров намекает на «зловещий конец» города.

Однако эксперты утверждают, что эти мошки являются безобидной тлей.

Энтомолог Американского музея естественной истории Дэвид Гримальди объяснил, что тля является обычным садовым насекомым, которое питается растительным соком и является признаком «здоровой окружающей среды», а не «библейским концом».

8 июня Нью-Йорк накрыл смог от лесных пожаров.

Ранее телеканал МИР ТВ сообщал, что нашествие мормонских сверчков-каннибалов в американском штате Невада привело к коллапсу.

До этого в немецкой деревне перестал работать интернет из-за буйной сексуальной жизни муравьев.

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