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Не менее 25 человек погибли из-за возгорания автобуса в Индии

Ani: в индийском штате Махараштра в результате возгорания автобуса погибли 25 человек

Не менее 25 человек погибли в результате возгорания автобуса на магистрали в индийском штате Махараштра, пишет агентство Ani.

По данным агентства, инцидент произошел 1 июля около двух часов утра по местному времени (20 июня около 23:30 мск).

Представитель полиции города Булдхана Бабурао Махамуни заявил, что всего в автобусе ехали 32 человека, из них из горящего транспорта спасли девять пассажиров.

27 июня на автодороге Атагай - Усть-Кадуй в Нижнеудинском районе Иркутской области загорелся школьный микроавтобус во время транспортировки девятиклассника и сопровождающего после консультации по подготовке к экзаменам в Атагайской школе.

Водитель заметил дым из-под капота и остановил автомобиль, чтобы все смогли эвакуироваться. Несмотря на попытки потушить пламя огнетушителем, микроавтобус выгорел полностью. Никто не пострадал.

Ранее в Воронеже сняли на видео восемь нарушений ПДД водителем автобуса за 10 минут.

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