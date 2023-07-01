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Хакеры взломали базу данных британской системы здравоохранения

Telegraph: хакеры взломали базу данных системы здравоохранения Британии

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«Газета.Ru»

Британские спецслужбы проводят расследование взлома базы данных одного из отделений системы здравоохранения страны, к которому, по их подозрениям, причастны хакеры из России. Об этом сообщает The Telegraph.

«Сотрудники спецслужб расследуют возможную российскую кибератаку на отделение Национальной системы здравоохранения, у которого 2,5 миллиона пациентов», — сказано в сообщении.

По данным издания, нападению подверглось отделение, включающее в себя шесть больниц и десять клиник.

Утверждается, что группировка хакеров BlackCat (ALPHV) заявила 30 июня о получении доступа к личным данным сотрудников, финансовой информации, включающей данные кредитных карт, и «конфиденциальным документам граждан».

Как также отметили в издании, хакеры угрожают опубликовать соответствующие данные, если представители отделения не выйдут на связь с ними до 3 июля.

До этого стало известно, что британец Джозеф О'Коннор из Ливерпуля, взломавший в 2020 году свыше 130 аккаунтов знаменитостей в Twitter, был приговорен к пяти годам тюрьмы за киберпреступления.

Ранее хакеры нашли простой способ взлома ноутбука.

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