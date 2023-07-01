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На аукционе в Уругвае продали письмо пассажира «Титаника»

Zorilla: письмо уругвайского пассажира «Титаника» продали на аукционе за $12 тысяч

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В столице Уругвая Монтевидео за $12 тыс. продали письмо уругвайского пассажира «Титаника» Рамона Гомеса, которое было отправлено им в 1912 году незадолго до катастрофы. Об этом сообщает Zorrilla, передает РИА Новости.

«(Письмо) было продано на аукционе за 12 тысяч долларов», — сказал представитель аукционного дома.

Отмечается, что письмо, отправленное пассажиром лайнера своей семье, было написано от руки на трех страницах и выставлено вместе с фото отправителя, сделанным в 1909 году.

До этого пользователи Netflix пожаловались в соцсетях на выход на платформе фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» (1997) после трагедии с батискафом «Титан». Зрители считают, что релиз кинохита в онлайн-кинотеатре в июле 2023 года является неудачным маркетинговым ходом. Также на YouTube-канале Netflix был опубликован трейлер документального фильма о фридайвинге «Самый глубокий вдох», что тоже вызвало негативную реакцию у потенциальных зрителей.

Ранее самый популярный в мире блогер отказался от путешествия на батискафе «Титан».

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