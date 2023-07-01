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По данным СМИ, Китай в скором времени начнет добывать ископаемые на Луне

Times: Китай в ближайшие десятилетия может начать добычу полезных ископаемых на Луне

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Глава космического командования Великобритании Пол Годфри полагает, что в ближайшие десятилетия Китай может начать добывать полезные ископаемые на Луне и астероидах, пишет Times.

Он напомнил с изданию, что КНР выпустила «Белую книгу», в которой говорится о важнейших минералах на Луне. Кроме этого, они уже доставили с Луны некоторые образцы.

«Они просто хотят пойти дальше в этом направлении. Добыча полезных ископаемых на астероидах станет реальностью еще при нашей жизни», — заявил Годфри.

Также он заявил, что Россия, как и Китай, вкладывают «миллиарды» в освоение космоса и создание космического оружия.

29 июня в МИД России заявили, что РФ и Китай выступили за дальнейшие усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе.

Также страны выступили за скорейшее начало переговоров по многостороннему юридически обязывающему инструменту в этой сфере.

Ранее на Марсе обнаружили круглый камень-пончик.

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