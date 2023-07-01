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Омбудсмен обратилась в МВД из-за девочки, подавшей сигнал SOS в эфире ТВ

Омбудсмен Львова-Белова обратилась в прокуратуру и МВД из-за сигнала ребенка по ТВ

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова обратилась в прокуратуру и МВД с просьбой проверить семью девочки, которая в эфире Первого канала подала сигнал о помощи, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу детского омбудсмена.

«Направлены официальные запросы в региональные ведомства: прокуратуру, управление МВД, профильные министерства, территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав — о необходимости проверки обстоятельств произошедшего», — пояснили представители детского омбудсмена.

По данным аппарата, в семье, проживающей во Владимирской области, сложилась конфликтная ситуация, которая пока не разрешена.

Львова-Белова будет действовать по мере получения информации с места.

Ранее сообщалось, что передача Первого канала «Мужское/женское» обратилась в Следственный комитет после того, как во время интервью девочка подала сигнал о помощи.

Ребенок изобразил жест, очень похожий на условный сигнал, который используют жертвы домашнего насилия для просьбы о помощи. Сигнал подается в движении: чтобы его показать, нужно поднять руку, прижать большой палец к ладони, затем согнуть четыре других пальца, символически захватывая ими прижатый большой палец.

Следователи начали проверку.

Ранее учительница из Калининграда сказала, что ребенка надо воспитывать, как собаку.

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