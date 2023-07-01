В Мексике нашли 16 похищенных полицейских

Полицейские штата Чиапас в Мексике, которые были похищены неизвестными три дня назад с целью давления на руководство министерства безопасности и защиты, были найдены живыми на трассе и уже встретились с семьями. Об этом сообщает Milenio, передает РИА Новости.

«Шестнадцать сотрудников министерства безопасности и защиты граждан штата Чиапас, похищенных во вторник, найдены живыми и воссоединились со своими семьями в эту пятницу», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчин, находившихся в состоянии обезвоживания и истощения, обнаружили на одной из трасс в регионе.

До этого стало известно, что количество похищенных сотрудников полиции в южном мексиканском штате Чиапас оказалось больше, чем ранее сообщалось. Вместо 14 человек их численность составила 16, по информации, предоставленной министром безопасности и гражданской защиты штата Габриэлой Сепеда Сото.

Ранее американка выстрелила в таксиста, решив, что он похитил ее и увез в Мексику.