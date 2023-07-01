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С 1 июля введен единый стандарт для получения федеральных льгот на оплату ЖКУ

Правительство с 1 июля ввело единый стандарт для получения федеральных льгот на оплату ЖКУ

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Антон Денисов/РИА «Новости»

С 1 июля в Российской Федерации изменился порядок оформления компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Постановление правительства об утверждения единого стандарта для таких компенсаций, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на правительственном сайте.

В соответствии с этим постановлением станет проще получать компенсации федеральным льготникам, к которым относятся ветераны боевых действий, инвалиды и пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф.

В постановлении закреплен перечень документов, которые необходимы для оформления льготы на оплату ЖКУ, а также определен срок в 10 рабочих дней, в течение которого гражданами должно будет получено решение о ее предоставлении. Правительством также введена унифицированная форма заявления на получение такой льготы.

Отмечается, что у региональных и муниципальных органов власти сохраняется право в случае назначения аналогичных льгот из региональных и муниципальных бюджетов устанавливать дополнительные требования для предоставления такой помощи.

Правительство напомнило, что компенсации по оплате ЖКУ для федеральных льготников предоставляются из бюджета РФ. Размер компенсации может составлять до 50% от стоимости услуг.

Ранее сообщалось, что свыше 119 тысяч жителей Подмосковья получают субсидии для оплаты жилья или коммунальных услуг.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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