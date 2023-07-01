Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Более двух сотен пассажиров было эвакуировано из задымившегося самолета в Пулково

Авиакомпания ВВСС: из задымившегося самолета в Пулково эвакуировано 240 пассажиров

Из-за задымления на борту рейса Санкт-Петербург — Дубай в Пулково было эвакуировано 240 пассажиров, никто не пострадал, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управляющей компании «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС).

«На борту было 240 пассажиров, все они благополучно эвакуированы», — рассказали в пресс-службе.

В компании добавили, что сам борт был отбуксирован обратно на место стоянки.

Спасательно-аварийный расчет был вызван согласно инструкции, угрозы жизни и здоровью пассажиров нет, их высадили в терминал.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщили, что к настоящему моменту задымление локализовано. Ведомство начало проверку, ведется осмотр места происшествия.

В агентстве отмечают, что аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

До этого сообщалось, что у самолета Boeing-777 авиакомпании Emirates произошло задымление двигателя в международном аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. По информации экстренных служб, возгорания на борту не произошло.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях