Более двух сотен пассажиров было эвакуировано из задымившегося самолета в Пулково

Из-за задымления на борту рейса Санкт-Петербург — Дубай в Пулково было эвакуировано 240 пассажиров, никто не пострадал, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управляющей компании «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС).

«На борту было 240 пассажиров, все они благополучно эвакуированы», — рассказали в пресс-службе.

В компании добавили, что сам борт был отбуксирован обратно на место стоянки.

Спасательно-аварийный расчет был вызван согласно инструкции, угрозы жизни и здоровью пассажиров нет, их высадили в терминал.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщили, что к настоящему моменту задымление локализовано. Ведомство начало проверку, ведется осмотр места происшествия.

В агентстве отмечают, что аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

До этого сообщалось, что у самолета Boeing-777 авиакомпании Emirates произошло задымление двигателя в международном аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. По информации экстренных служб, возгорания на борту не произошло.

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