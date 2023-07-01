Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Марселе во время беспорядков ограбили оружейный магазин

Le Figaro: в Марселе на фоне беспорядков украли ружья из оружейного магазина

close
100%
Depositphotos

Массовые беспорядки на улицах Марселя в пятницу вечером переросли в грабежи, пишет газета Le Figaro, ссылаясь на источник в полиции.

По данным правоохранителей, пропало минимум семь ружей. Также в силовых структурах отметили, что участники погромов поджигают автомобили и забрасывают стражей порядка пиротехникой. Кроме этого, некоторые начали бить витрины магазинов, были ограблены несколько бутиков, включая ювелирный магазин.

Точный ущерб в настоящее время установить нельзя. При этом беспорядки лишь усиливаются, появляются все новые эпизоды вандализма и грабежа. Участники беспорядков поджигают автомобили и забрасывают стражей порядка пиротехникой.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что ближайшие несколько часов станут «решающими» в пресечении беспорядков.

Макрон объявил об использовании министерством внутренних дел страны «дополнительных средств» на фоне беспорядков.

Как выглядят города Франции после беспорядков — в материале «Газеты.Ru».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях