В Марселе во время беспорядков ограбили оружейный магазин

Массовые беспорядки на улицах Марселя в пятницу вечером переросли в грабежи, пишет газета Le Figaro, ссылаясь на источник в полиции.

По данным правоохранителей, пропало минимум семь ружей. Также в силовых структурах отметили, что участники погромов поджигают автомобили и забрасывают стражей порядка пиротехникой. Кроме этого, некоторые начали бить витрины магазинов, были ограблены несколько бутиков, включая ювелирный магазин.

Точный ущерб в настоящее время установить нельзя. При этом беспорядки лишь усиливаются, появляются все новые эпизоды вандализма и грабежа. Участники беспорядков поджигают автомобили и забрасывают стражей порядка пиротехникой.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что ближайшие несколько часов станут «решающими» в пресечении беспорядков.

Макрон объявил об использовании министерством внутренних дел страны «дополнительных средств» на фоне беспорядков.

Как выглядят города Франции после беспорядков — в материале «Газеты.Ru».