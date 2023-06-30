В МАГАТЭ рассказали, когда гендиректор агентства посетит Японию

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что генеральный директор организации Рафаэль Гросси 4-7 июля посетит Японию, чтобы представить результаты проверки безопасности японского плана по выпуску очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан. Об этом сообщается на сайте агентства.

«В ходе своего визита 4-7 июля генеральный директор Гросси встретится с высокопоставленными японскими чиновниками, а также посетит АЭС «Фукусима-1», где торжественно откроет офис МАГАТЭ», — говорится в заявлении агентства.

Там подчеркнули, что 4 июля Гросси планирует провести пресс-конференцию.

В мае президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились разрешить группе южнокорейских экспертов посетить Японию для проверки запланированного выброса радиоактивной воды с поврежденной АЭС «Фукусима».

1 апреля жителям города Томиока в японской префектуре Фукусима разрешили вернуться домой спустя 12 лет после катастрофы на АЭС «Фукусима-1».

В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции «Фукусима-1».

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