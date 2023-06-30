Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине боятся узнать об аварии на ЗАЭС слишком поздно

Глава «Энергоатома» Костин: в Киеве могут узнать о взрыве на ЗАЭС только спустя два часа

close
100%
Reuters

Глава «Энергоатома» Петр Котин заявил, что в Киеве могут узнать о возможном взрыве на Запорожской атомной электростанциии (ЗАЭС) не сразу после аварии, а только спустя два часа. Заявление Котина приводит украинское русскоязычное издание «Страна.ua».

Причиной задержки в получении информации Котин назвал отсутствие у Украины прямого доступа к контролю за уровнем радиации на ЗАЭС.

«Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станции, мы будем иметь информацию через несколько часов. Если будет нормальная ситуация с воздухом, то буквально через несколько минут у нас будет эта информация», — рассказал эксперт.

Сообщается, что в Киеве рассчитывают получить информацию посредством датчиков радиационного мониторинга на контролируемой Украиной территории на правобережье Днепра.

При этом глава минэнерго Украины Герман Галущенко выразил надежду, что о возможной ЧС на станции украинскую сторону своевременно уведомят представители МАГАТЭ на ЗАЭС.

Ранее глава МИД РФ Лавров назвал «враньем чистой воды» обвинения в адрес РФ о подготовке провокации на ЗАЭС.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях