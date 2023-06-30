На Украине боятся узнать об аварии на ЗАЭС слишком поздно

Глава «Энергоатома» Петр Котин заявил, что в Киеве могут узнать о возможном взрыве на Запорожской атомной электростанциии (ЗАЭС) не сразу после аварии, а только спустя два часа. Заявление Котина приводит украинское русскоязычное издание «Страна.ua».

Причиной задержки в получении информации Котин назвал отсутствие у Украины прямого доступа к контролю за уровнем радиации на ЗАЭС.

«Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станции, мы будем иметь информацию через несколько часов. Если будет нормальная ситуация с воздухом, то буквально через несколько минут у нас будет эта информация», — рассказал эксперт.

Сообщается, что в Киеве рассчитывают получить информацию посредством датчиков радиационного мониторинга на контролируемой Украиной территории на правобережье Днепра.

При этом глава минэнерго Украины Герман Галущенко выразил надежду, что о возможной ЧС на станции украинскую сторону своевременно уведомят представители МАГАТЭ на ЗАЭС.

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