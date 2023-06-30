В полиции Молдавии рассказали о предъявленном паспорте напавшего на аэропорт Кишинева

Глава Генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева предъявил пограничникам паспорт гражданина Таджикистана, других данных о его гражданстве нет. Об этом сообщает ТАСС.

«Прибывший предъявил паспорт гражданина Таджикистана, другой информации о его гражданстве у полиции нет», — заявил Чернэуцяну.

До этого начальник департамента информации и печати Министерства иностранных дел Таджикистана Шохин Самади заявил, что ведомство пока не подтвердило информацию о том, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева является гражданином республики.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что устроившему стрельбу в аэропорту Кишинева грозит пожизненное заключение.

Также Мунтяну рассказал, что мужчина, открывший стрельбу в аэропорту Кишинева вечером в пятницу, 30 июня, госпитализирован в тяжелом состоянии под охраной.

Молдавский премьер-министр Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил 43-летний гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде в Молдавию. В результате стрельбы погибли два человека. Он добавил, что в результате инцидента был ранен один из пассажиров, ему оказана необходимая медицинская помощь. В прокуратуре Молдавии заявили, что ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте.

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