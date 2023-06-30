Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Украинское русскоязычное издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киеве.

«Киевские паблики сообщают о взрыве в городе. Тревога не объявлялась», — сообщило издание.

Telegram-канал «Реальный Киев» пишет, что власти не сообщали о взрыве в городе.

«Друзья, информации от власти о взрыве, который слышали в Киеве и области, не было. Однако тревогу не объявляли, поэтому все хорошо и никаких прилетов не было. <..> Скорее всего, этот взрыв связан с работой наших военных. Ведь в области каждый день проходит разминирование», — сообщает украинский канал.

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