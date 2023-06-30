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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

«Реальный Киев»: 30 июня в Киеве прогремел взрыв, его могли произвести саперы ВСУ

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Украинское русскоязычное издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киеве.

«Киевские паблики сообщают о взрыве в городе. Тревога не объявлялась», — сообщило издание.

Telegram-канал «Реальный Киев» пишет, что власти не сообщали о взрыве в городе.

«Друзья, информации от власти о взрыве, который слышали в Киеве и области, не было. Однако тревогу не объявляли, поэтому все хорошо и никаких прилетов не было. <..> Скорее всего, этот взрыв связан с работой наших военных. Ведь в области каждый день проходит разминирование», — сообщает украинский канал.

Ранее в пресс-службе главы ЮАР рассказали о ходе его визита в Киев на фоне взрывов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее психиатр Казенных объяснила, к каким психическим расстройствам может привести стресс.

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Операция на Украине
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