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Власти Молдавии рассказали о сообщниках стрелявшего в аэропорту Кишинева

И.о. генпрокурора Молдавии Мунтяну: выдвинута версия о сообщниках стрелявшего в аэропорту

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Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

И.о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну сообщил, что следователям пока неизвестно, были ли сообщники у стрелявшего в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, следствие на располагает данными о том, состоял ли стрелявший в организованной преступной группировке, но отрабатывает версию о наличии у него сообщников.

Ранее в полиции Молдавии сообщили, что стрелявший в аэропорту Кишинева не значился в международном розыске.

Уточняется, что задержанный за стрельбу в аэропорту не проходил по линии мониторинга иностранных правоохранительных органов и не значился в базах данных по розыску. О его сотрудничестве с военными организациями за рубежом также неизвестно.

30 июня гражданин Таджикистана застрелил двух человек в аэропорту Кишинева из-за отказа во въезде в страну. За это ему грозит пожизненное заключение.

Ранее психиатр Казенных объяснила, к каким психическим расстройствам может привести стресс.

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