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Стрелявшему в аэропорту Кишинева грозит пожизненное заключение

ТАСС: открывшему огонь в аэропорту Кишинева грозит пожизненное заключение

Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что устроившему стрельбу в аэропорту Кишинева грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает ТАСС.

«По законодательству Молдавии за совершенное преступление ему грозит пожизненный срок лишения свободы», — заявил он.

Также Мунтяну рассказал, что мужчина, открывший стрельбу в аэропорту Кишинева вечером в пятницу, 30 июня, госпитализирован в тяжелом состоянии под охраной.

Молдавский премьер-министр Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил 43-летний гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде в Молдавию. В результате стрельбы погибли два человека. Он добавил, что в результате инцидента был ранен один из пассажиров, ему оказана необходимая медицинская помощь. В прокуратуре Молдавии заявили, что ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.

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