Стрелявший в аэропорту Кишинева госпитализирован в тяжелом состоянии

Мужчина, открывший стрельбу в аэропорту Кишинева вечером в пятницу, 30 июня, госпитализирован в тяжелом состоянии под охраной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. генпрокурора Молдавии Иона Мунтяну.

Молдавский премьер-министр Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил 43-летний гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде в Молдавию. В результате стрельбы погибли два человека. Он добавил, что в результате инцидента был ранен один из пассажиров, ему оказана необходимая медицинская помощь.

В пресс-службе прокуратуры Молдавии заявили, что ведомство в связи с инцидентом со стрельбой в аэропорту Кишинева возбудило уголовное дело о террористическом акте.

МВД Молдавии сообщало, что иностранец, которого не пустили на территорию Молдавии, открыл огонь в аэропорту. Портал ZDG сообщил, что стрелявший мужчина прилетел из Турции, его не пустили в Молдавию.

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