Первоклассники из новых регионов России получат школьные наборы к 1 сентября

Свыше 29 тыс. будущих первоклассников из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик до начала учебного года обеспечат школьными наборами. Раздавать учебные принадлежности начнут с 1 августа, сообщили в пресс-службе Российского движения детей и молодежи «Движение первых», которое является одним из инициаторов сбора.

Акцию поддержат Минпросвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), движение «Народный фронт», президентская платформа «Россия — страна возможностей» и общество «Знание».

«Мы прекрасно понимаем сложности, с которыми сталкиваются родители в новых регионах при подготовке детей в школу. Именно поэтому решили их поддержать и подготовили специальный набор первоклассника, который получит каждый школьник», — отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

Так, от «Движения первых» каждый первоклассник получит рюкзак, дневник, полный канцелярский набор школьника, набор для творчества, мешок для сменной обуви. Кроме того, ребятам подарят блокнот-планер, светоотражатель, а также значок и силиконовый браслет с изображением символики детской организации.

«Народный фронт» предоставит набор плотных тетрадей с обложками. Платформа «Россия — страна возможностей» — наклейки. Российское общество «Знание» — школьный пенал с наполнением и издание графических новелл о героях СВО.

«Я искренне рад, что в набор для первоклассников из новых регионов вошли издания графических новелл о героях СВО, которые являются важной частью нашего большого федерального просветительского проекта «Знание.Герои». Для первоклассников это максимально комфортная и доступная для восприятия форма важной информации о мужественных, самоотверженных людях, которыми гордится вся страна», — сказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Ранее сообщалось, что акция «Дети-Детям» за месяц собрала более 57 тыс. книг для школьников из новых регионов России.